La musique de cour du pays du Matin clair se décline en trois catégories : aak, dangak et hyangak. Si le aak et le dangak ont été importés de Chine à l’époque de Goryeo, le hyangak est une musique séculière qui n’a subi aucune influence extérieure et qui, par conséquent, est considérée comme purement coréenne. Le aak désigne la musique de cérémonie d’origine chinoise qui était exécutée pendant les rites. Il est autrement connu sous le nom de « Munmyo jeryeak », la musique accompagnant les rites qui avaient lieu à Munmyo, le sanctuaire dédié à Confucius et à ses disciples. De son côté, le dangak accompagnait les banquets royaux. Bien qu’ils soient originaires de Chine, le aak et le dangak ont été renouvelés et mêlés à des éléments coréens au cours des 1 000 dernières années pour contribuer à l’enrichissement de la musique traditionnelle coréenne.



« Boheoja » est une mélodie est inspirée de la musique de la dynastie chinoise des Song. De nos jours, elle est interprétée généralement sans paroles par un ensemble instrumental. Le titre qui peut se traduire par « marcher en l’air » nous laisse supposer l’influence du taoïsme. Les paroles, partiellement transmises jusqu’à nos jours, commencent comme suit :



Lorsque la porte du ciel s’ouvre, la mer devient rouge

Et les airs propices montent de la hache de jade dans le sable rouge.

Une musique paradisiaque est jouée à la gloire de la beauté du ciel,

Le phénix doré et l’oie argentée s’envolent

Et les orchidées parfumées dansent dans les vagues.

Oh, fines branches de saule, vents calmes !



Lorsque le printemps arrive au cœur du palais, il est célébré avec des fleurs de pêcher céleste.

Les robes de soie dansent comme des pétales de fleurs.

Deux prosternations et trois vœux,

Le premier pour la longue vie du roi,

Le deuxième pour la sincérité et le confort de la cour et du peuple,

Le troisième pour que la musique du ciel retentisse sur toute la terre.



« Boheoja » peut donc être considéré comme une prière pour la prospérité et la paix du pays. Cette mélodie a un refrain qui est appelé « hwanip » ou « dodeuri ». Le nom de « dodeuri » désigne également la variation mélodique du refrain de « Boheoja ». Cette adaptation du refrain de « Boheoja » a séduit les anciens Coréens, qui ont fait naître plusieurs variations. L’adaptation la plus représentative consiste à jouer la mélodie originale une octave plus haut. Cette version est baptisée « Utdodeuri » qui peut se traduire littéralement par « Dodeuri plus haut ». La version originale de « Dodeuri » est appelée « Mitdodeuri » ou « Dodeuri plus bas » pour la distinguer de la nouvelle version. Les variations de « Dodeuri » sont largement appréciées par le peuple coréen de nos jours encore.