Le bouddhisme dans la musique traditionnelle

L’une des chansons traditionnelles coréennes préférées des personnes âgées est « Hoeshimgok » ou « Le chant de la repentance ». « Hoeshim » peut se traduire littéralement par « se retourner sur soi-même ». Cette mélodie nous encourage à regarder en arrière et à nous repentir des fautes du passé. Les paroles nous parlent à la place de l’esprit d’un défunt : avant de quitter ce bas monde, il se souvient de l’amour parental et conseille à tous ceux qui écoutent la chanson de prendre bien soin de leurs parents pour ne pas avoir de regret après leur décès. Les paroles commencent comme suit :

Quand mes parents m’ont élevé,

De peur que je n’aie froid en hiver et chaud en été,

Ils tenaient à moi comme à la prunelle de leurs yeux.

Mais j’étais trop jeune pour manifester ma gratitude envers eux.

La vie est aussi fugace que la rosée sur l’herbe.

Il est difficile de revenir une fois que vous prenez le mauvais chemin par erreur.



« Hoeshimgok » était initialement chanté lors des rites religieux organisés dans les temples bouddhiques. Les chansons interprétées par les bonzes à l’occasion de ces rituels étaient baptisées « beompae ». En général, les paroles de beompae étaient soit en ancien hindi soit en chinois. Elles étaient donc assez difficiles à comprendre pour le public. C’est la raison pour laquelle une version plus facile en coréen, nommée « hwacheong », était chantée vers la fin des rites. Lors des rites dédiés aux parents décédés, de nombreuses références à l’amour parental faisaient pleurer les enfants. « Hoeshimgok » est la version adaptée de « Hwacheong » pour un plus large public.



Nombreux sont ceux qui pensent que la pensée bouddhiste est difficile d’accès, mais « Hwacheong » les aidera à mieux la comprendre. Voici les paroles de cette mélodie :

Vous êtes un bateau à voile traversant la vaste mer de la vie et de la mort.

Comment pouvez-vous naviguer sans une prière ? Et une prière n’a rien de spécial.

Un bon cœur est une prière et un cœur doux aussi est une prière.

La piété filiale est une prière.

L’harmonie entre vos proches parents est une prière.

L’amour pour votre femme et vos enfants est une prière.

La bonne entente entre frères et sœurs est une prière.

L’abandon de la cupidité pour faire l’aumône est aussi une prière.