Le haegeum et l’ensemble Seulgidung

Si le haegeum est un instrument à deux cordes aujourd’hui très apprécié du grand public, autrefois, il était plus ou moins négligé. Dans le pays du Matin clair, les cithares telles que le gayageum et le geomungo qui se jouent en pinçant les cordes avec les doigts de la main droite étaient considérées comme de vrais instruments à cordes. Le haegeum qui se joue avec un archet frottant les cordes, à la différence de ces cithares, était interprété principalement avec des instruments à vent comme le daegeum ou le piri. Dans les temps anciens, il était donc appelé « bisabijuk », ce qui veut dire qu’il s’agit d’un instrument ni à vent ni à cordes.



Le son du haegeum varie en fonction de la pression ou de la position de la main gauche sur les cordes, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il peut être adapté pour exprimer un large éventail de mélodies. Léger et petit, il était souvent utilisé par les mendiants pour demander l’aumône, d’où son surnom d’« instrument des mendiants ». C’est une mélodie intitulée « Du crépuscule à l’aube » qui a grandement contribué à faire connaître le charme du haegeum. Elle est incluse dans l’album de l’ensemble Seulgidung sorti en 1997.



La péninsule coréenne a subi l’occupation japonaise pendant 35 ans, puis, à peine libérée, elle a été dévastée par la guerre de Corée. La Corée du Sud a pourtant connu un développement économique sans précédent en l’espace de quelques décennies seulement. La croissance rapide a eu un effet négatif sur le paysage culturel : les Coréens montraient peu d’intérêt pour la culture traditionnelle de leur pays en raison de l’afflux de la culture occidentale. Dès la fin des années 1970, certains jeunes artistes ont commencé à chercher à raviver la tradition musicale du pays. Le samulnori, ou le jeu à quatre objets, fut l’un des fruits de leurs efforts. Ce quatuor de percussions s’est rapidement propagé surtout auprès des étudiants, qui menaient la lutte contre le militarisme dans les années 1980. Avec l’immense succès du samulnori, ces jeunes ont commencé à s’intéresser à la tradition musicale coréenne.



C’est justement à cette époque-là que l’ensemble Seulgidung a été formé. En juin 1985, un concert pour adolescents organisé par une station de radio a eu lieu à Yongpyong. Un groupe composé de plusieurs jeunes artistes de « gugak », la musique traditionnelle coréenne, a présenté à cette occasion des chansons bien intégrées aux mélodies folkloriques, et l’audience les a reçues avec enthousiasme.



De la fin des années 1980 au début des années 1990, les membres originaux de l’ensemble Seulgidung ont fait de leur mieux pour faire revivre la musique traditionnelle et l’aider à prendre racine dans la culture contemporaine. La plupart des mélodies qu’ils ont créées à cette époque-là ont été utilisées dans beaucoup de films et de séries télévisées. Seulgidung a ainsi permis aux Coréens d’aujourd’hui à se familiariser avec la musique traditionnelle.