Dans un pays où le riz est l’aliment de base comme en Corée, le repiquage du riz constitue l’étape la plus importante des travaux agricoles de l’année. La première fête traditionnelle célébrée après ce dur labeur est Dano, le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire. Le jour de Dano, les femmes d’autrefois lavaient leurs cheveux dans de l’eau infusée avec des iris et faisaient de la balançoire. Quant aux hommes, ils pratiquaient un sport de lutte traditionnelle baptisé « ssireum ». Même si les enseignements confucéens marquaient la différence entre les hommes et les femmes dès l’enfance, cette fête était l’occasion pour les jeunes de Joseon de faire connaissance l’un avec l’autre, voire de tomber amoureux.



Dans le célèbre pansori « Chunhyangga » ou « Le chant de la fidèle Chunhyang », il y a une scène où le héros Mongryong découvre la belle Chunhyang s’amusant à la balançoire le jour de Dano. Accompagnée de Hyangdan, sa servante, Chunhyang descendit faire de la balançoire au milieu des fleurs blanches et rouges. Les paroles la décrivent comme suit :

Elle avançait avec souplesse,

D’une démarche élégante, aussi légère que gracieuse.

Saisissant la corde de ses mains délicates,

Elle mit les pieds sur la planche et s’envola.



L’un des poètes les plus appréciés par les sud-Coréens, Seo Jeong-ju a laissé de son côté un poème intitulé « Chucheonsa – les mots de Chunhyang ». Voici un extrait du poème :

Hyangdan, viens pousser la balançoire

Comme si tu poussais un bateau en grande mer

Comme si tu m’éloignais de ces saules pleureurs

De ces fleurs sauvages brodées sur mon oreiller

De ces petits papillons et coucous

Hyangdan, pousse-moi vers le ciel où il n’y a ni coraux ni îles

Pousse-moi comme des nuages colorés.



Ce poème semble décrire le souhait d’une personne qui recherche la vérité plutôt que d’exprimer les sentiments d’une jeune fille qui profite des charmes de la saison printanière.