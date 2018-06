Les chansons sur la guerre et la division

Chaque année, le 25 juin, à l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée, les sud-Coréens commémorent ce conflit fratricide. Et depuis quelques mois, près de 70 ans de défiance et de tensions après, une nouvelle ère de paix semble commencer dans la péninsule.



La situation actuelle nous fait penser à une mélodie intitulée « La rivière Imjin », composée par Koh Jong-han sur un poème de Park Se-yong. Ce dernier a quitté la Corée du Sud après la libération pour s’installer au Nord. Il a écrit ce poème en regrettant son village natal situé au-delà de la rivière Imjin. La chanson composée par Koh Jong-han a connu un immense succès en Corée du Nord, mais elle a été interdite par le régime communiste pour des motifs politiques.



La fameuse mélodie a été popularisée plus tard parmi les résidents coréens au Japon. L’écrivain Takeshi Matsuyama, fortement impressionné par cette chanson, a adapté les paroles en japonais en réécrivant celles du deuxième couplet pour mieux exprimer la tristesse du peuple coréen face à la division de sa patrie. Ses efforts ont été couronnés par le succès de la chanson, mais le régime nord-coréen a exigé que l’artiste informe le public japonais de l’origine de la mélodie et restaure les paroles originales. Les demandes du royaume ermite ont incité les autorités nippones à interdire la chanson.



Plusieurs années plus tard, lors du premier sommet intercoréen en 2000, la chanteuse sud-coréenne Kim Yon-ja, qui exerçait alors ses activités au Japon, a chanté la version moderne pour la faire connaître ensuite dans son pays. Il semble que les hauts et les bas de la chanson reflètent la relation tumultueuse entre les deux Corées.



Quelques lignes dans un poème peuvent être plus touchantes que des centaines de mots et, quand un poème est mis en musique, il résonne longtemps dans nos cœurs. A chaque fois que les deux Corées discutaient de la paix, la musique était là pour les encourager et les réconforter. Entre les deux pays se dressent toujours des barrières, mais la musique aidera les habitants de la péninsule à mieux se comprendre les uns les autres et à abattre le mur qui les sépare.