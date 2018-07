Il existe une mélodie traditionnelle qui s’intitule « Jukjang manghye » ou « Un bâton de bambou et une paire de chaussures en paille ». Les paroles de cette chanson décrivent un beau paysage en nous invitant à en profiter pleinement. L’expression « Jukjang manghye » désigne trois objets incontournables en voyage : jukjang, un bâton de bambou, manghye, une paire de chaussures en paille, et danpyoja, une gourde qui permet de transporter de l’eau ou de l’alcool. Le début des paroles peut être traduit comme suit : « J’entre dans la montagne, un bâton de bambou à la main, des chaussures en paille aux pieds, et une gourde à la ceinture ».



Les érudits confucéens de la dynastie Joseon mettaient l’honnêteté et la pauvreté en valeur. Ils voulaient aussi se retirer loin du monde pour vivre dans la nature. Pourtant, dans la vie réelle, ils croyaient qu’ils devaient réussir le concours de recrutement de hauts fonctionnaires, faire une belle carrière et se faire un nom. Même lorsqu’ils partaient en voyage, ils rêvaient de monter à cheval ou se déplacer en palanquin avec des serviteurs qui s’occuperaient d’eux. Ce désir secret pour le voyage de luxe est très bien exprimé dans une chanson intitulée « Le chant du voyage aux quatre coins du pays ».



Que ce soit sobrement avec « jukjang manghye » et luxueusement en compagnie des serviteurs et des courtisanes, les lettrés coréens aimaient partir en voyage. De retour chez eux, ils laissaient leurs impressions sur le papier soit par écrit, soit à travers le dessin. Par exemple, Songgang Jeong Cheol, l’éminent écrivain, politicien et poète de la dynastie Joseon, a loué la beauté des monts Geumgang et les huit plus beaux sites de la région de Gwandong dans son « Gwandong byeolgok », ou le chant de la région de Gwandong, après avoir été nommé gouverneur de la province de Gangwon en 1580. Il a été mis en chanson qui a été largement appréciée par les artistes-courtisanes de la région de Gwandong. Malheureusement, la mélodie originale s’est perdue au fil du temps.