Sous la dynastie Joseon, le bois lourd et robuste de la province de Gangwon était très demandé afin de construire les demeures des nobles et les palais royaux à Hanyang, l’ancien nom de Séoul. A l’époque, les routes terrestres étaient plus coûteuses et moins pratiques, et les voies fluviales étaient largement préférées. Le fleuve Han qui traverse la capitale constituait une voie de transport importante des passagers mais aussi des marchandises, notamment du bois.



Les bûcherons abattaient les arbres et amenaient le bois jusqu’au pied de la montagne, puis les ouvriers construisaient d’abord un radeau avec des poutres solides. Ils le chargeaient ensuite avec du bois de la région montagneuse de Gangwon. Après plusieurs jours de voyage à bord, ils arrivaient enfin à Hanyang, puis démontaient le radeau pour vendre toutes les pièces qui le composaient. Les voyages sur un radeau étaient ennuyeux et périlleux, et pouvaient même mettre leur vie en danger. Pourtant, une fois le travail terminé, les efforts des ouvriers étaient récompensés par une grosse somme d’argent.



Il y avait des tavernes le long du fleuve Han et les rameurs gaspillaient souvent leurs salaires durement gagnés avec les femmes, l’alcool et le jeu. Les paroles de la chanson « Arari du radeau » décrivent une dispute entre des rameurs et la propriétaire d’une taverne, ou encore les plaintes des ouvriers qui nous permettent d’imaginer la vie dure des Coréens d’autrefois.