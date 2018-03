Han Kang erneut für "Man Booker International Prize" nominiert

Die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang ist erneut für den "Man Booker International Prize" nominiert worden.



Die Jury gab unter insgesamt 108 überprüften Büchern 13 Kandidaten-Werke bekannt, darunter "The White Book" von Han Kang. Han hatte den Preis bereits 2016 mit dem Roman "Die Vegetarierin" erhalten.



Die Mischform aus Roman und Gedicht beinhaltet 65 kurze Erzählungen über etwas Weißes auf der Welt, darunter Wellen, Reis, Mond, Schnee und Salz. Sie habe darin etwas Transparentes, das nie beschmutzt werden könne, oder das Leben, das Licht und das Glänzen beschrieben, sagte Han in früheren Interviews.



Der Gewinner wird am 22. Mai bekannt gegeben. Der Preis zählt zu den drei wichtigsten Literaturpreisen der Welt neben dem Literaturnobelpreis und dem Prix Goncourt.



Die englische Übersetzung des Romans wurde im November 2016 in Großbritannien herausgegeben.