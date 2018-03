Über 70.000 internationale Besucher des Temple Stay Programms im Jahr 2017

Die Anzahl ausländischer Besucher des Temple Stay Programms ist 2017 um mehr als ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies gab der buddhistische Jogye-Orden am Freitag bekannt.



Insgesamt haben im Vorjahr 70.910 ausländische Besucher beim Temple Stay Programm in Südkorea teilgenommen. Dies ist eine Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Die Anzahl inländischer Touristen seit Gründung des Temple Stay Programms 2002 betrug 3,97 Millionen. Die Anzahl der ausländischen Teilnehmer beläuft sich auf 495 Tausend.



Der Jogye Orden veranstaltet Temple Stay Programme in 130 Klostern, 26 davon sind spezialisiert auf ausländische Touristen und bieten Übersetzungsdienste an.



Während der Olympischen Winterspiele in PyeongCgang bot der Jogye Orden das Temple Stay Programm in fünf Klostern in der Provinz Gangwon an. Diese hätten einen Besucheranstieg um das 25-fache im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen können.