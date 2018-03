Die Stadt Andong strebt die Aufnahme eines traditionellen Maskentanzes in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit an.



Die Stadtverwaltung und die in Andong ansässige Internationale Organisation für Maskenkunst und -kultur wollen im Januar die Aufnahme des Hahoe Byeolsingut Talnori, eines aus dem Dorf Hahoe stammenden Makenstanzes, gemeinsam mit ähnlichen Maskentänzen aus asiatischen Ländern in die Liste beantragen.



Infrage kommt Phi Ta Khon, ein traditioneller Maskentanz in der thailändischen Provinz Loei. Der Tanz hat Ähnlichkeiten mit dem Hahoe Maskentanz, da man damit eine gute Ernte und Glück für das Dorf wünscht. Eine weitere Ähnlichkeit ist, dass beide Tänze auf einem bestimmten Gebiet begrenzt und bis heute aufgeführt werden.



Das Dorf Hahoe in Andong steht auf der UNESCO-Welterbeliste. Die in Andong aufbewahrten Konfuzianischen Druckstöcke Koreas sind Weltdokumentenerbe. Sollte der Hahoe Maskentanz als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden, wird die Stadt als einzige Einträge in allen drei Kategorien des UNESCO-Welterbes haben.