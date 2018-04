Korea will buddhistisches Laternenfestival auf UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes setzen

Südkorea will das jährliche Laternenfestival zu Buddhas Geburtstag auf die UNESCO-Liste des immateriellen Erbes der Menschheit setzen.



Die Behörde für Kulturerbe gab am Montag bekannt, der UNESCO einen Antrag für die Aufnahme des Laternenfestivals in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit eingereicht zu haben.



Das als Yeondeunghoe bezeichnete Laternenfestival ist das nationale immaterielle Kulturgut Nummer 122. Yeondeunghoe begann als buddhistische Zeremonie. Nachdem Buddhas Geburtstag 1975 zum nationalen Feiertag bestimmt wurde, wird die Zeremonie als kulturelle Veranstaltung durchgeführt, an der viele Menschen unabhängig von ihrer Religion teilnehmen.



Südkorea hat insgesamt 19 Einträge auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Die Entscheidung über die Aufnahme von Yeondeunghoe in die Liste wird im November 2020 gefällt.