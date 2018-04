Altes Buch von Joseons König Hyojong zurückgegeben

Ein Teil der Annalen von König Hyojong der Joseon-Dynastie ist an Südkorea zurückgegeben worden.



Das Nationale Palastmuseum der Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass es am 15. März einen Band der Annalen von einem Sammler gekauft habe. Das Buch habe der koreanische Sammler auf einer Auktion in Japan ersteigert.



Die Annalen von König Hyojong (1619-1659) waren im Jahr 1661 verfasst und in einem staatlichen Speicher in Pyeongchang in der Provinz Gangwon aufbewahrt worden. Zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft wurden sie nach Japan gebracht und vermutlich beim Großen Kanto-Erdbeben 1923 durch Feuer zerstört.



Die Behörde stellt das gefundene Buch bis 24. Juni in dem Palastmuseum aus.