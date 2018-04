Dokumentarfilm über deutschen Journalisten kommt in die Kinos

Ein Dokumentarfilm über einen deutschen Journalisten kommt im Mai in die Kinos.



„Hinzpeter Story“ handelt von dem verstorbenen Journalisten Jürgen Hinzpeter. Er fuhr während der Demokratiebewegung in Gwangju im Mai 1980 in die Stadt und informierte mit seinen außer Landes gebrachten Aufnahmen die Welt über das Geschehen.



Der Spielfilm „A Taxi Driver“, der letztes Jahr zwölf Millionen Zuschauer ins Kino lockte, beruhte auf seiner wahren Geschichte.



Der Dokumentarfilm lässt mittels der von Hinzpeter tatsächlich aufgenommenen Videos auf die Schrecken damals in Gwangju zurückblicken. Ein Interview mit dem Journalisten, in dem er über seine Arbeit vor Ort erzählt, liefert zusätzliche Einblicke in die damaligen Geschehnisse.



Der Kinostart ist am 17. Mai, dem Vortag des Jahrestags der Demokratiebewegung von Gwangju.