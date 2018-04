Sonderausstellung über Hangeul anlässlich des 600. Jahres der Thronbesteigung von König Sejong

Anlässlich des 621. Geburtstags und des 600. Jahres der Thronbesteigung von König Sejong dem Großen, Erfinder der koreanischen Schrift Hangeul, findet eine Sonderausstellung statt.



Das Nationale Hangeul-Museum in Seoul eröffnete die Ausstellung am Montag. Dabei werden verschiedene Videos und Bildwerke unter dem Thema der Töne des koreanischen Alphabets zur Schau gestellt. Es werden das Prinzip und die Charakteristika von Hangeul als Phonogramme vorgestellt.



Im ersten Teil wird das Prinzip der Entstehung von Hangeul erläutert. Im zweiten Teil wird mit Kunstwerken basierend auf koreanischen Buchstaben ein Licht auf die Flexibilität, Erweiterbarkeit und Designfaktoren von Hangeul geworfen.



Die Ausstellung dauert bis 3. Juni an.