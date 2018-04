Die Vorgängerregierung von Präsidentin Park Geun-hye hat auch beim Kulturaustausch mit Frankreich in großem Stil eine von ihr erstellte schwarze Liste von regierungskritischen Kultur- und Kunstschaffenden angewandt.



Das gab ein unter dem Kulturministerium gebildeter Ausschuss zur Klärung der Wahrheit über die schwarze Liste bekannt.



Südkorea und Frankreich hatten anlässlich des 130. Jahres der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in den Jahren 2015 und 2016 das Jahr des gegenseitigen Austauschs eingeleitet. Das Präsidialamt der Park Geun-hye-Regierung ordnete an, bei Kulturveranstaltungen im Rahmen dieses Projekts die schwarze Liste zu berücksichtigen.



Wenn das Organisationskomitee nach Ausschreibungen Nutznießer der Unterstützung auswählte, verglich das Kulturministerium diese mit der schwarzen Liste. Auf diese Weise wurden in der Liste aufgeführte Personen von der Unterstützung ausgeschlossen.



Laut dem Ausschuss zur Wahrheitsfindung wurden verschiedene Staatsorgane, darunter der Geheimdienst und die Botschaft in Paris, mobilisiert.



Beispielsweise wurden der Spielfilm „The Attorney“, der auf das Leben des früheren Präsidenten Roh Moo-hyun als Rechtsanwalt anspielte, und Schriftsteller wie Han Kang und Hwang Seok-yeong von der Unterstützung ausgeschlossen. Der Ausschuss geht davon aus, dass es viel mehr solcher Fälle gebe, da für das Projekt 10,03 Milliarden Won ausgegeben wurden und viele Veranstaltungen im Ausland stattfanden.