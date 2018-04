IDO-Welttanzwettbewerb 2019 findet in Gangneung statt

Ein internationaler Tanzwettbewerb findet im nächsten Jahr in Gangneung statt.



Die Stadt Gangneung und die International Dance Organization (IDO) unterzeichneten am Donnerstag ein Abkommen zur Veranstaltung des Welttanzwettbewerbs 2019. Anwesend waren Bürgermeister Choi Myung-hee und IDO-Präsident Michael Wendt.



Die IDO legte bei einer Abstimmung im März Gangneung als Austragungsstadt fest.



Der Tanzwettbewerb wird vom 28. August bis 1. September 2019 in der Gangneung Ice Arena und Gangneung Arts Center stattfinden. Etwa 3.500 Tänzer aus mehr als 30 Ländern werden in etwa 40 Disziplinen konkurrieren.