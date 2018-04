Han Kang erneut für Man Booker International Prize in der engeren Wahl

Die koreanische Schriftstellerin Han Kang ist erneut in die engere Auswahl für den „Man Booker International Prize“ genommen worden.



Der für den Literaturpreis zuständige Ausschuss veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) auf der Webseite die Namen der sechs Schriftsteller, die in der Endauswahl sind. Zu ihnen zählt Han mit ihrem Werk „The White Book“. Han hatte den Literaturpreis 2016 mit „Die Vegetarierin“ gewonnen.



„The White Book“ wurde als Buch über Trauern, Auferstehung und Stärke der Menschenseele vorgestellt.



Die Mischform aus Roman und Gedicht beinhaltet 65 kurze Erzählungen über etwas Weißes auf der Welt, darunter Wellen, Reis, Mond, Schnee und Salz. Darin sind tiefe Reflexionen über das Leben und den Tod enthalten.



„The White Book“ wurde kurz nach Hans Gewinn des Man Booker International Prizes im Mai 2016 herausgegeben, die englische Übersetzung im November 2016 in Großbritannien.