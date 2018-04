Die Schauspielerin Choi Eun-hee ist am Montag an den Folgen einer chronischen Krankheit verstorben.



Sie wurde 91 Jahre alt.



Choi wurde 1926 in Gwangju in der Provinz Gyeonggi geboren und debütierte 1942 als Theaterschauspielerin. Nach vielen Theaterauftritten begann Choi 1947 ihre Karriere als Filmschauspielerin. In den 1950er und 1960er Jahren zählte sie zu den größten Filmstars in Südkorea.



Choi heiratete 1954 den Filmregisseur Shin Sang-ok. Beide führten den Aufschwung der koreanischen Filmindustrie an. Bis 1976 trat Choi in etwa 130 Filmen auf. Sie drehte zudem als Regisseurin mehrere Filme.



Nach der Scheidung von ihrem Mann wurde Choi im Januar 1978 in Hongkong von nordkoreanischen Agenten entführt. Ihr Ex-Ehemann wurde seinerseits im Juli jenen Jahres nach Nodkorea entführt. Beide konnten sich erst 1983 in Nordkorea wiedersehen und drehten gemeinsam 17 Filme in dem Land.



1986 gelang Choi und Shin während eines Besuchs in Wien die Flucht. Sie beantragten an der dortigen US-Botschaft Asyl. Nach einem über zehnjährigen Exil kehrte das Paar 1999 nach Südkorea zurück. Shin verstarb im April 2006.



Die Bestattung findet am Donnerstag statt.