Koreanische Animations-Filmwoche in Berlin

Sieben koreanische Animationsfilme werden im Mai in Berlin gezeigt.



Dabei handelt es sich unter anderem um die klassischen Animationsfilme "Hong Gildong" aus dem Jahr 1967, " Ein Huhn in der Wildnis", "Hoppi und Chadolbawie", "Frühling, Frühling" und "Ein Glückstag". Die Filme werden vom 12. bis 20. Mai im Kino Babylon im Ostteil Berlins aufgeführt.



Das gab das südkoreanische Kulturinstitut in Deutschland bekannt.



Das Werk "Ein Huhn in der Wildnis", das auf dem Roman von Hwang Sun-mi basiert, konnte allein in Südkorea eine Anzahl von 2,2 Millionen Kinobesuchern für sich verbuchen.