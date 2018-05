„Burning“ gewinnt bei Filmfestspielen von Cannes zwei Preise

Der koreanische Film „Burning“ von Regisseur Lee Chang-dong hat bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes zwei Preise gewonnen.



Bei der Preisverleihung am Samstag (Ortszeit) erhielt der Film trotz der hohen Erwartungen aber nicht die Goldene Palme.



Der Thriller wurde jedoch mit dem Fipresci Internationalen Kritikerpreis für den besten Film im Wettbewerb ausgezeichnet.



Die künstlerische Leiterin des Films, Shin Jeom-hee, gewann den unabhängigen Preis Vulkan Award of the Technical Artist.



Die Goldene Palme ging an den Film „Shoplifters“ des japanischen Regisseurs Hirokazu Kore-eda.

[Photo : KBS News]