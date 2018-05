Boyband BTS führt iTunes Charts in 65 Ländern an

Die K-Pop-Boyband BTS eilt mit ihrem neuen Album von Rekord zu Rekord.



Ihr drittes Album „Love Yourself 轉 'Tear'” wurde am Freitag veröffentlicht. Das Album rangierte am Wochenende auf Platz eins der iTunes Album-Charts in 65 Ländern. Die Zahl der Klicks des Musikvideos für „Fake Love“, einen Titel des Albums, auf YouTube stieg so rasant wie noch nie im Falle eines Videos von koreanischen Sängern.



Alle Lieder des Albums landeten in den Global Top 200 Charts des Musik-Streaming-Dienstes Spotify.



Bangtan wird am Montagvormittag koreanischer Zeit bei der Preisverleihung der Billboard Music Awards auftreten und „Fake Love“ aufführen.

[Photo : YONHAP News]