Die K-Pop-Boyband BTS hat Platz eins in den Billboard Album-Charts erreicht.



Ihr drittes Album „Love Yourself: Tear” landete auf Platz eins in der am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Hitliste Billboard 200.



Es ist das erste Mal, dass ein koreanischer Sänger oder eine Band Platz eins in den Charts Billboard 200 erreichte. Zudem erreichte ein in einer anderen Sprache als Englisch aufgenommenes Album erstmals seit zwölf Jahren die Spitzenposition dieser Charts. Das letzte Mal war dies dem Album „Ancora“ der Band Il Divo im Jahr 2006 gelungen.



Zudem ist es das erste Mal, dass ein Album des Genres „World Music“ auf Platz eins der Billboard 200 landete. Billboard stuft Musik von außerhalb der USA als World Music ein.

