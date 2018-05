Kim Hwan-kis Gemälde erneuert Rekordpreis unter koreanischen Kunstwerken

Der verstorbene Maler Kim Hwan-ki hat erneut den Auktionspreisrekord unter südkoreanischen Künstlern erneuert.



Ein in roter Farbe gepunktetes Gemälde aus dem Jahr 1972 „3-II-72 #220“ von Kim Hwan-ki wurde am Sonntag auf einer von Seoul Auction veranstalteten Auktion in Hongkong zu einem Preis von 8,52 Milliarden Won oder 7,9 Millionen Dollar versteigert.



Damit wurde der bisherige Rekordpreis von 6,55 Milliarden Won oder 6,1 Millionen Dollar, der mit Kims Gemälde „Tranquility 5-IV-73 #310“ im April letzten Jahres aufgestellt worden war, gebrochen.



Die nun sechs teuersten koreanischen Kunstwerke auf Versteigerungen stammen von dem 1974 verstorbenen Pionier der koreanischen Abstrakten Malerei.

[Photo : YONHAP News]