Zwei geplante Konzerte der südkoreanischen Boyband BTS im Oktober in Berlin sind am Freitag innerhalb von neun Minuten ausverkauft gewesen.



Das berichteten deutsche Medien, darunter die Tageszeitung "Die Welt".



Die etwa 30.000 Karten für die Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena kosten zwischen 73 und 349 Euro. Auf dem Schwarzmarkt sollen sie für bis zu 500 Euro gehandelt werden.



BTS beginnt im August im Olympia-Stadion in Seoul ihre Welt-Tournee "Love Yourself".