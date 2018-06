Ballerina Park Sae-eun gewinnt Tanzpreis Prix Benois de la Danse

Ballerina Park Sae-eun hat den renommierten Tanzpreis Prix Benois de la Danse gewonnen.



Das Organisationskomitee wählte bei der Preisverleihung am Dienstag (Ortszeit) in Moskau die südkoreanische Tänzerin zur Preisträgerin in der Kategorie der Ballerinen.



Die Primaballerina des Ballet de l'Opéra de Paris wurde für die Hauptrolle in „Diamonds“, ein Teil der „Jewels“-Trilogie vom Choreografen George Balanchine, geehrt.



Der Prix Benois de la Danse wurde 1991 von der Internationalen Tanzvereinigung in Moskau eingeführt und wird jedes Jahr vergeben.



Park ist die vierte Preisträgerin aus Südkorea, vor ihr hatten die Ballettänzerinnen Kang Sue-jin und Kim Joo-won sowie der Ballettänzer Kim Ki-min den Preis gewonnen.