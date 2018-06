„Jurassic World“ lockt am ersten Tag über eine Million Zuschauer an

Der Hollywood-Film „Jurassic World: Fallen Kingdom“ hat am ersten Kinotag einen Rekord aufgestellt.



Laut dem Koreanischen Filmrat übertraf der Streifen am Mittwoch gegen 17 Uhr, nur elf Stunden nach dem Kinostart, die Eine-Million-Marke bei der Zuschauerzahl. Bis Mitternacht sahen sich 1,18 Millionen Menschen den Film an.



Es ist das erste Mal in Südkorea, dass ein Film am ersten Kinotag mehr als eine Million Zuschauer in die Kinos lockte.



Als Grund für den Erfolg wird die Beliebtheit der Jurassic-Park-Filmreihe genannt. Es spielte auch eine Rolle, dass der Film an einem nationalen Feiertag und weltweit erstmals in Südkorea in die Kinos kam.

[Photo : YONHAP News]