Südkorea wirbt in Hongkong für Temple Stay-Programm

Südkorea wirbt in Hongkong für sein Temple Stay-Programm.



Das Zentrum für Kulturprojekte des koreanischen Buddhismus teilte mit, von Montag bis Mittwoch kommender Woche werde im Koreanischen Kulturzentrum in Hongkong eine Fotoausstellung zum Thema Temple Stay in Korea veranstaltet. Erlebnisprogramme der koreanischen Tempelküche sowie Vorträge seien ebenfalls geplant.



Das Zentrum stellt seit 2010 jedes Jahr in den Koreanischen Kulturzentren im Ausland das Programm zum Erleben des Alltags in einem koreanischen buddhistischen Tempel sowie die Tempelküche vor.







[Photo : KBS News]