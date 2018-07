Sieben buddhistische Bergtempel in Südkorea sind in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden.



Das Welterbekomitee traf die Entscheidung während seiner Sitzung am Samstag in der bahrainischen Hauptstadt Manama. Seine 21 Mitgliedsländer stimmten einstimmig der Aufnahme der Tempel zu.



Es sind die Tempel Seonam und Daeheung in der Provinz Süd-Jeolla, Beopju und Magok in der Region Chungcheong sowie Tongdo, Buseok und Bongjeong in der Region Gyeongsang.



Das Komitee erklärte, dass der außergewöhnliche universelle Wert der koreanischen Tempel, die die buddhistische Tradition fortgeführt hätten, hoch anerkannt worden sei.



Damit hat Südkorea insgesamt 13 Einträge in der Welterbeliste.

[Photo : YONHAP News]