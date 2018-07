Bewerber-Rekord bei Wettbewerb für Hallyu-Contents

Ein von Südkorea veranstalteter internationaler Wettbewerb für Contents hat eine Rekordzahl der Bewerbungen registriert.



Laut dem Kulturministerium wurden bei dem Wettbewerb „Talk Talk Korea 2018“ vom 16. Mai bis 28. Juni 32.345 Werke aus 146 Ländern eingereicht. Das sind 1.300 Einträge mehr als letztes Jahr, als erstmals die 30.000er-Schwelle übertroffen wurde.



Dieses Jahr konnten Bewerber unter dem Thema „Finde Korea in deinem Land“ in fünf Bereichen, darunter Essen und Musik&Drama, ihre Schöpfungen einreichen.



Es ist bemerkenswert, dass sich die Zahl der Teilnehmer in Europa gegenüber dem Vorjahr etwa verdoppelt hat. Bei der Zahl der eingereichten Werke rückte Russland von Platz 17 auf Platz zwei vor. Die größte Teilnehmerzahl verzeichnete Mexiko.



Experten werden zu jedem Thema 15 Finalisten, insgesamt 75 Finalisten, auswählen. Die endgültige Rangliste wird mit Rücksicht auf die Ergebnisse einer globalen Online-Abstimmung vom 25. Juli bis 30. August und die Entscheidung der Jury festgelegt.



Die Ergebnisse werden im September bekannt gegeben. Die Erstplatzierten der fünf Kategorien werden im Oktober Südkorea besuchen.