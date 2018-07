Die populäre K-Pop-Band EXO ist in einer LED-Schau am Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai aufgetreten.



Das höchste Bauwerk der Welt ist für seine LED-Shows an der Außenwand berühmt. Am Samstag wurde eine dreiminütige LED-Schau über Exo gezeigt.



Wie verlautete, sei es das erste Mal gewesen, dass Entertainer in einer LED-Schau am Burj Khalifa auftraten.



Zu Jahresanfang war EXOs Lied „Power“ für die weltbekannten Wasserspiele am Burj Khalifa gespielt worden.

