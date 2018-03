61,5 Prozent der weiblichen Beschäftigten in der Filmindustrie erleben sexuelle Gewalt

Über 60 Prozent der weiblichen Beschäftigten in der Filmindustrie haben laut einer Umfrage sexuelle Gewalt erlebt.



Der Koreanische Filmrat und Women in Film Korea, eine Organisation von Frauen in der Filmindustrie, befragte etwa 750 Beschäftigte in der Filmindustrie und veröffentlichte am Montag die Ergebnisse.



46,1 Prozent der Befragten und 61,5 Prozent der weiblichen Befragten sagten, dass sie sexuelle Gewalt erlebt hätten. Den größten Anteil machten sexuelle Anspielungen und Kommentare über das Aussehen sowie Zoten aus. Dahinter folgte Nötigung beim Trinken.



Parallel zur Bekanntmachung wurde die Gründung eines Zentrums für Geschlechtergleichheit in der Filmindustrie gefeiert. Das vom Filmrat und Women in Film gemeinsam gegründete Zentrum will sich für die Verhinderung der sexuellen Gewalt in der Filmindustrie und den Opferschutz einsetzen.