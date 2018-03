Vogelgrippe-Virus in Eumseong bestätigt

Erstmals seit etwa 40 Tagen ist wieder ein Vogelgrippe-Virus bestätigt worden.



Auf einer Entenfarm in Eumseong in der Provinz Nord-Chungcheong seien am Dienstag Antigene gegen die Vogelgrippe vom Typ H5 festgestellt worden, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.



Es ist das erste Mal seit 41 Tagen, dass Antigene der Geflügelpest in einem landwirtschaftlichen Betrieb festgestellt wurden. Derzeit wird getestet, ob es sich um eine hochpathogene Variante handelt.



Im Umkreis von 500 Metern des betroffenen Betriebs befinde sich kein weiterer Bauernhof. Im Umkreis von drei Kilometern gebe es eine Farm, wo etwa 20.000 Wachteln gezüchtet würden, hieß es.



Das Ministerium verhängte ein vorläufiges Bewegungsverbot für die Provinz Nord-Chungcheong, das heute von 0 bis 24 Uhr gilt. Betroffen sind 7.000 Viehzucht-Anlagen, die beim staatlichen Integrierten System für Tierkrankheit (KAHIS) registriert sind.