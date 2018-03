Seoul gewinnt Lee Kuan Yew Preis für urbane Entwicklung

Seoul wurde als Gewinner des singapurianischen Lee Kuan Yew Preises zur Verbesserung seiner urbanen Stadtentwicklung ausgezeichnet.



Die Entscheidung wurde am Freitag bekanntgegeben.



Seit der Gründung des Preises im Jahr 2010 wurde er unter anderem ans spanische Bilbao (2010), New York (2012), Suzhou in China (2014) und Medellin in Kolumbien (2016) vergeben.



Die Organisatoren haben damit die Infrastruktur-Projekte des Seouler Bürgermeisters anerkannt, darunter die Neuentwicklung des Dongdaemun-Viertels, die Fußgängerzone in der Yonsei-Straße, die Seoullo 7017 Überführung sowie den Cheonggyecheon-Bach.