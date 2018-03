Berühmter Theaterregisseur Lee Youn-taek zu Vergewaltigungsvorwürfen von Polizei verhört

Der Theaterregisseur Lee Youn-taek ist am Samstag morgen von der Seouler Polizei zu Vorwürfen sexueller Gewalt und Vergewaltigung befragt worden.



Lee soll insgesamt 16 weibliche Mitglieder seiner Theatergruppe zwischen 1999 und 2016 vergewaltigt oder belästigt haben.



Die Vorwürfe kamen während der Me Too Debatte ans Tageslicht.



Lee Youn-taek sagte zu Reportern, dass er sich aufrichtig bei den Opfern entschuldige und mit den Behörden kooperieren werde.



Viele der Vorwürfe sind laut dem Gesetz bereits verjährt, jedoch kann Lee laut Polizeiangaben als Wiederholungstäter bestraft werden.