Ärzte gehen aus Protest gegen Moon Jae-in Care auf die Straße

Die sogenannte Moon Jae-in Care, die Erweiterung des Krankenversicherungsschutzes, sorgt für immer heftigeren Protest von Ärzten.



Etwa 700 Ärzte versammelten sich am Sonntag in Seoul zu einer Protestkundgebung. Anlass ist, dass das Gesundheitsministerium am 13. März die Erweiterung der Krankenversicherung auf die Ultraschalluntersuchung des Bauchraums angekündigt habe. Demnach sollen die Kosten für die Ultraschalluntersuchung von bis zu 160.000 Won ab April auf 20.000 bis 60.000 Won sinken.



Die Ärztekammer betont, dass die Regierung ohne vorherige Diskussionen einseitig die Erweitung des Krankenversicherungsschutzes bekannt gegeben habe. Hierfür müsse zuerst die Anhebung der Zahlungen der Patienten und Krankenkasse an Krankenhäuser vorausgehen.



Sollten gemäß dem Regierungsplan 3.800 Therapien und Dienstleistungen neu von der Krankenversicherung übernommen werden, würden die Finanzmittel der nationalen Krankenversicherung in den nächsten Jahren ausgeschöpft sein.



Die Regierung will möglichst eine Lösung durch Dialog finden. Die Ärztekammer lehnt jedoch Gespräche ab und will im kommenden Monat gegebenenfalls in einen Generalstreik treten.



Die Gewerkschaft der Nationalen Krankenversicherung kritisierte am Sonntag ihrerseits bei einer Kundgebung die kollektive Handlung von Ärtzen und betonte die Notwendigkeit von Moon Jae-in Care.