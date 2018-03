Hochpathogenes Vogelgrippe-Virus an drei Orten bestätigt

In Südkorea sind weitere Fälle eines hochpathogenen Vogelgrippe-Virus bestätigt worden.



Das Landwirschaftsministerium teilte mit, dass auf drei Hühnerfarmen jeweils in Pyeongtaek, Yangju und Asan der hochpathogene Erreger vom Typ H5N6 bestätigt worden sei.



Damit stieg die Zahl der festgestellten Fälle der hochpathogenen Vogelgrippe in diesem Winter auf 22. Das entspricht nur fünf Prozent der Fälle im letzten Winter. Jedoch sind die zuständigen Behörden alarmiert, da um diese Zeit die Zahl der Vogelgrippefälle zurückgehen sollte.



Das Landwirtschaftsministerium setzt sich nun für die Verhinderung der Ausbreitung ein, weil bis April als Folge der Wanderung von Zugvögeln nach Norden eine weitere Ausbreitung befürchtet wird.



Die Regierung diskutierte am Wochenende bei dringlich einberufenen Sitzungen über Maßnahmen. Sie verhängte ein Bewegungsverbot für alle Viehzüchter im Land mit Ausnahme der Insel Jeju, das bis 21 Uhr am Montag gilt.