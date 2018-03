Gericht überprüft am Donnerstag Antrag auf Haftbefehl gegen Ex-Präsident Lee

Eine Gerichtsanhörung zur Überprüfung des Antrags der Staatsanwaltschaft auf Haftbefehl gegen Ex-Präsident Lee Myung-bak findet am Donnerstag statt.



Das Bezirksgericht Seoul Zentral will Donnerstag um 10.30 Uhr eine Anhörung eröffnen, um zu entscheiden, ob ein Haftbefehl erlassen werden sollte.



Lee teilte mit, er werde nicht zu der Anhörung erscheinen, da er den Staatsanwälten seine Position ausreichend erläutert habe. Demnach wird das Gericht nach der Überprüfung der von der Staatsanwaltschaft und Lee überreichten Unterlagen eine Entscheidung treffen.



Die Staatsanwaltschaft hatte am 14. März den früheren Staatschef über 21 Stunden lang vernommen. Sie beantragte am Montag wegen 18 Vorwürfen, darunter Unterschlagung und Bestechlichkeit, Haftbefehl gegen Lee.



Die Entscheidung über den Haftbefehl wird voraussichtlich schon am späten Donnerstagabend gefällt.