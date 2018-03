Belohnung für Melden von unangeleinten Hunden verschoben

Die Regierung hat den Plan verschoben, diejenigen zu belohnen, die unangeleinte Hunde melden.



Das gab das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten am Mittwoch bekannt. Ursprünglich war geplant, dass die Maßnahme am morgigen Donnerstag in Kraft tritt.



Vorgesehen war eine Belohnung für das Melden eines Hundebesitzers, der einen drei Monate alten oder älteren Hund nicht bei der zuständigen Gebietskörperschaft registrierte oder sich sonstigen Verstößen schuldig machte, die mit einer Geldstrafe geahndet werden. Dazu zählt der Verzicht auf eine Hundemarke und das Anleinen.



Das Ministerium begründete die Verschiebung mit einer fehlenden gesellschaftlichen Einigung über die umstrittene Maßnahme. Das Ressort wolle zusätzliche Diskussionen und eine Überprüfung durchführen.



Jedoch werden die anderen Teile der Novelle zum Gesetz zum Tierschutz und die Durchführungsverordnung dazu planmäßig am Donnerstag in Kraft treten. Sie sehen die Verschärfung der Bestrafung von Tiermisshandlung und der Kontrolle von Geschäften im Zusammenhang mit Tiergefährten vor.



Im Falle einer Tiermisshandlung droht eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren oder ein Strafgeld von bis zu 20 Millionen Won. Bisher drohten eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr und eine Geldbuße von bis zu zehn Millionen Won.