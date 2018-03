Krankheitskontrollzentren und KOICA vereinbaren Kooperation für Hilfsprojekte zu Infektionskrankheiten

Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) und die Behörde für internationale Zusammenarbeit (KOICA) haben vereinbart, gemeinsam umfassende und aktive Projekte der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) in Bezug auf Infektionskrankheiten durchzuführen.



Beide Organisationen hätten am Dienstag eine entsprechende Absichtserklärung abgeschlossen, teilten KCDC mit.



Demnach wird KOICA Kooperation und Unterstützung für die Aktivitäten der KCDC im Lenkungsausschuss der Global Health Security Agenda (GHSA) anbieten. KCDC werden KOICA technische Kooperation und Beratungen für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in Entwicklungsländern anbieten. Sie werden auch bei der Prüfung und Durchführung von Projekten des Fonds für globale Krankheitsbekämpfung Ratschläge erteilen.



Vereinbart wurden außerdem eine gemeinsame Ausbildung, Forschungen, Austausch und Informationsaustausch zu Hilfsprojekten auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten.