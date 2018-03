Generalstaatsanwalt entschuldigt sich für Foltertod eines Studenten vor 31 Jahren

Generalstaatsanwalt Moon Moo-il hat sich beim Vater eines Studenten entschuldigt, der vor 31 Jahren an den Folgen der Folter bei polizeilichen Ermittlungen gestorben war.



Moon besuchte am Dienstag ein Krankenhaus in Busan, in dem Park Jeong-ki behandelt wird. Sein Sohn Jong-chul, seinerzeit Student an der Seoul Nationaluniversität, starb im Januar 1987, nachdem er von Polizisten in Seoul gefoltert worden war. Sein Tod entfachte die Juni-Demokratiebewegung gegen die autoritäre Regierung von Chun Doo-hwan.



Moon sagte dem 90-jährigen Mann, er entschuldige sich dafür, dass man so viel Schmerz zugefügt habe. Es tue ihm sehr leid, dass man sich zu spät entschuldige.



Moons Entschuldigung erfolgte neun Jahre, nachdem die Kommission für Wahrheit und Versöhnung, ein für die Klärung der Wahrheit von wichtigen Ereignissen in der Vergangenheit gegründeter Regierungsorgan, 2009 dem Staat und der Staatsanwaltschaft zu einer Entschuldigung bei den Hinterbliebenen und Bürgern geraten hatte.



Ein Team der Obersten Staatsanwaltschaft überprüft derzeit relevante Ermittlungsdokumente zur Klärung der Wahrheit zum Foltertod von Park Jong-chul.