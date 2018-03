Landesweite Feuerschutzübung findet statt

Zum Zivilschutztag findet heute landesweit eine Feuerschutzübung statt.



Die Übung beginnt um 14 Uhr mit einer Radiomitteilung. In jedem Gebäude wird Feueralarm geschlagen.



Dann müssen sich in einem Gebäude befindliche Einwohner nach draußen in Sicherheit bringen. Danach werden sie über das Vorgehen in einem Brandfall und die Anwendung von Feuerlöschern und Hydranten unterrichtet.



Einzelne zentrale Behörden werden Simulationsübungen abhalten, dabei werden stark frequentierte Einrichtungen und für Feuer anfällige Bürgergruppen im Zentrum stehen. Geübt wird, dass Kunden, Patienten und Menschen mit Behinderung aus Kaufhäusern, Kinos, Hypermärkten, Heilstätten und Anlagen für Menschen mit Behinderung in Sicherheit gebracht werden.



KBS 1TV wird die Brandschutzübung ab 13.50 Uhr 30 Minuten lang live übertragen. Innenminister Kim Bu-kyum wird zusammen mit Bürgern an einer Übung in einem Kaufhaus in Seoul teilnehmen.