Auch heute Notmaßnahmen zur Feinstaub-Reduzierung in Hauptstadtregion

In der Haupstadtregion werden am Dienstag den zweiten Tag in Folge Notmaßnahmen zur Feinstaub-Reduzierung umgesetzt.



Seoul, Incheon und die Provinz Gyeonggi setzten von sechs bis 21 Uhr entsprechende Maßnahmen um, teilte das Umweltministerium mit.



Demnach gilt für 527.000 Mitarbeiter von 7.650 Behörden und öffentlichen Institutionen in diesen Regionen ein teilweises Fahrverbot. Heute dürfen lediglich Fahrzeuge mit ungerader Endziffer des Kennzeichens fahren.



107 von Behörden und öffentlichen Institutionen geführte Betriebe, die Luftschadstoffe emittieren, sollen kürzer arbeiten. An 476 Baustellen werden Maßnahmen gegen Feinstaub umgesetzt, darunter kürzere Arbeitsstunden. Die Stadt Seoul schließt 360 Parkplätze öffentlicher Institutionen.



Das Nationale Umweltforschungsinstitut sagte vorher, dass die hohe Feinstaubbelastung ab Mittwochnachmittag nachlassen wird.



Unterdessen gelten ab heute die verschärften Umweltstandards für Feinstaub. Demnach wird der Standard für Ultrafeinstaub im Tagesdurchschnitt von 50㎍/㎥ auf 35㎍/㎥ verschärft, der für den Jahresdurchschnitt von 25㎍/㎥ auf 15㎍/㎥. Die Feinstaub-Vorhersage orientiert sich ebenfalls an den verschärften Standards.