Maul- und Klauenseuche-Virus A in Südkorea bestätigt

In Südkorea ist eine Maul- und Klauenseuche (MKS) von einem weltweit seltenen Serotyp bestätigt worden.



Das Landwirtschaftsministerium gab am Dienstag vor der Presse bekannt, dass auf einer Schweinefarm in Gimpo in der Provinz Gyeonggi nach einer präzisen Untersuchung der MKS-Virus Typ A bestätigt worden sei. Am Montag war ein Verdachtsfall gemeldet worden.



Es ist das erste Mal in Südkorea, dass bei Schweinen die Maul- und Klauenseuche vom Typ A ausbrach. Von 2010 bis 2016 wurden weltweit 87 Infektionsfälle des Virustyps A gemeldet, nur in drei Fällen davon waren Schweine betroffen.



Das Ministerium verhängte ein vorläufiges landesweit geltendes Bewegungsverbot, das von 12 Uhr am Dienstag bis 12 Uhr am Donnerstag gilt.