Brand an Ostküste in Gangwon – Einwohner evakuiert

Auf einem Hügel in Goseong in der Provinz Gangwon ist heute um 6.14 Uhr ein Brand ausgebrochen.



Die Forstbehörde setzte vier Hubschrauber, 36 Löschfahrzeuge und 630 Personen einschließlich Feuerwehrleuten und Polizisten ein, um das Feuer zu löschen. Wegen des starken Windes mit zehn Sekundenmeter Geschwindigkeit gestaltet sich die Brandlöschung schwierig. Das Feuer breitete sich rasch aus.



445 Einwohner aus 240 Haushalten mussten evakuiert werden, diese brachten sich inzwischen in eine nahe gelegene Grundschule in Sicherheit.



Eine Schule in der Umgebung schloss vorläufig. Die Polizei riegelte einen Straßenabschnitt auf der Fernverkehrsstraße Nummer 7 ab, da die Straßen in der Umgebung in dichten Rauch gehüllt sind.



Für die Ostküste wurde um 7 Uhr ein Windalarm ausgegeben.