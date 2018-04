Besatzungsmitglied eines für Evakuierung im Koreakrieg eingesetzten Schiffs besucht Korea

Ein Besatzungsmitglied eines für eine große Evakuierungsmission nordkoreanischer Zivilisten im Koreakrieg eingesetzten US-Schiffs hat Südkorea besucht.



Burley Smith, ein 89-jähriger US-Amerikaner, sei am Donnerstag in Südkorea eingetroffen, teilte das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten mit. Smith habe bei der Evakuierung von Hungnam nordkoreanische Flüchtlinge auf das Schiff SS Meredith Victory aufgenommen.



Bei der Evakuierung im Dezember 1950 nahmen US-amerikanische und südkoreanische Truppen etwa 14.000 Einwohner im nordkoreanischen Hafen von Hungnam auf die SS Meredith Victory auf und brachten sie nach Geoje in Südkorea. Zu den damaligen Flüchtlingen zählen auch die Eltern von Südkoreas Präsident Moo Jae-in.



Smith schrieb vor seinem Besuch in Südkorea Präsident Moon einen Brief, dieser schickte eine Antwort und drückte seinen Dank aus.



Von den damaligen Besatzungsmitgliedern der SS Meredith Victory leben noch drei Personen einschließlich Smith.