F-15K-Kampfjet abgestürzt

Ein Kampfjet der südkoreanischen Luftwaffe ist am Donnerstag abgestürzt.



Die F-15K prallte um 14.38 Uhr gegen einen Berg in Chilgok in der Provinz Nord-Gyeongsang, als sie von einem Einsatz zurückkehrte. Der Kampfjet war eine Stunde zuvor auf der Luftwaffenbasis in Daegu gestartet.



An Bord waren zwei Piloten. Die Suchkräfte fanden etwa zwei Stunden nach dem Unglück den Leichnam eines Piloten. Die Streitkräfte suchen nach dem Flugdatenschreiber und einem weiteren Piloten, die vermutlich ebenfalls getötet wurde.



Die Luftwaffe bildete ein Notfallteam unter Leitung des stellvertretenden Stabschefs, um die Absturzursache zu ermitteln. Zivilisten wurden bei dem Absturz nicht verletzt.