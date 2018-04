Urteil im Prozess gegen Ex-Präsidentin Park wird heute verkündet

Die Urteilsverkündung gegen die frühere Präsidentin Park Geun-hye erfolgt am heutigen Freitag.



Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Strafmaß. Choi Soon-sil, Parks langjährige Vertraute und die zentrale Figur im Korruptionsskandal um Park, wurde zu 20 Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von 18 Milliarden Won verurteilt. Das Richtergremium erkannte in elf von 13 Vorwürfen, die sowohl gegen Choi als auch gegen Park erhoben wurden, eine Komplizenschaft.



Da dasselbe Richtergremium ein Urteil gegen Park fällen wird, wird mit einer schweren Strafe von mindestens 20 Jahren Haft gerechnet.



Als weiterer Einflussfaktor für die Strafhöhe gilt, dass Park als Staatspräsidentin Verbrechen beging und keine Reue zeigte.



Die Urteilsverkündung wird live übertragen. Drei von Park und ihre Rechtsanwälten eingereichte Anträge auf einstweilige Verfügungen gegen die Liveübertragung wurden zurückgewiesen.



Die Staatsanwaltschaft hatte gegen Park 30 Jahre Haft beantragt. Das Urteil wird ab 14.10 Uhr am Bezirksgericht Seoul Zentral verlesen.