Ein Todesopfer und fünf Vermisste nach Bootskollision

Nach dem Zusammenstoß eines einheimischen Fischerkutters mit einem ausländischen Frachter ist eine Person tot, fünf werden vermisst.



Ein 15-Tonnen-Kutter mit sechs Besatzungsmitgliedern an Bord kollidierte um 0.37 Uhr am Donnerstag 9,6 Kilometer nordwestlich von der Insel Maemul vor der Südwestküste Koreas mit einem tansanischen 498-Tonnen-Kühlfrachter.



Ein Besatzungsmitglied des Fischkutters wurde gegen 1.25 Uhr von Fischern gefunden, atmete jedoch nicht mehr. Dieser verstarb später.



Die Küstenwache traf um 1.34 Uhr am Unglücksort ein und fand den gekenterten Kutter. Sie setzte Patrouillenboote, Rettungskräfte und Taucher ein, um nach fünf weiteren Crewmitgliedern zu suchen.