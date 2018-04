Zusammenstoß zwischen THAAD-Gegnern und Polizisten in Seongju

In Seongju ist es zu einem Zusammenstoß zwischen Polizisten und Gegnern der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD gekommen.



Der Zwischenfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr am Donnerstag, als Polizisten eingesetzt wurden, um Gegner und Einwohner auseinanderzuhalten, die eine Blockade auf einer Brücke vor dem THAAD-Stützpunkt gebildet hatten. Sie blockierten die Brücke, um den Transport von Materialien und Ausrüstung für die Bauarbeiten auf der Basis zu verhindern.



Bei dem Zwischenfall wurden einige Menschen verletzt.



Nachdem die Demonstranten auseinandergetrieben worden sind, will das Verteidigungsministerium die Materialien und Ausrüstung zum THAAD-Stützpunkt transportieren lassen, um undichte Dächer von Unterkünften für etwa 400 südkoreanische und amerikanische Soldaten und Kläranlagen zu reparieren. Das Ressort betont die Notwendigkeit der Bauarbeiten.



Die THAAD-Gegner und Einwohner fordern, dass ein Einwohner auf dem Stützpunkt zugelassen werde, um festzustellen, ob die Bauarbeiten tatsächlich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Soldaten gedacht sind. Da das Verteidigungsministerium den Vorschlag ablehnte, müssten sie die Bauarbeiten verhindern, heißt es.