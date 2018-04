Behörden rufen wegen Brands von Chemiefabrik in Incheon höchste Alarmstufe aus

Die für Brandschutz zuständigen Behörden haben wegen eines Großbrands in einer Chemiefabrik in Incheon die höchste Alarmstufe ausgerufen.



Die Feuerwehr von Incheon teilte mit, dass die Chemiefabrik im Stadtteil Gajwa-dong im Westen der Stadt seit 11.47 Uhr brenne.



Es wurde Warnstufe drei des Systems für Gegenmaßnahmen ausgerufen, nach der alle verfügbaren Feuerwehrleute und Ausrüstungen aus den benachbarten Regionen zum Unglücksort eilen müssen. Auch Feuerwehren aus angrenzenden Gebieten Seouls und der Gyeonggi-Provinz unterstützen daher die Löscharbeiten.



Zurzeit sind 890 Löschkräfte mit 88 Löschfahrzeugen, Polizisten und andere Beamte im Einsatz. Auch Hubschrauber werden eingesetzt.



In der Fabrik werden Chemikalien für das Recycling aufbereitet, darunter Lösungsmittel wie Halogenkohlenwasserstoffe, Altöl und Alkohol.